На многотысячном митинге против ИГ в Грозном сожгли портреты аль-Багдади

Грозный, 8 января. На центральной площади Грозного состоялся многотысячный митинг протеста против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

На мероприятии, инициированном родителями, чьи дети были завербованы боевиками «Исламского государства», собрались несколько тысяч человек. Митинг состоялся перед мечетью «Сердце Чечни». Участники акции выразили свое возмущение действиям террористов группировки ИГ и ее лидера Абу Бакра аль-Багдади. После нескольких часов митинга участники сожгли портреты аль-Багдади и транспаранты с символикой «Исламского государства».

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