FAN-TV Лента новостей
Сирия новости 8 января 2017 22.30: САА разбила «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, ожесточенные бои между ИГ и ССА в Алеппо
Новости Сирии

Сирия новости 8 января 2017 22.30: САА разбила «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, ожесточенные бои между ИГ и ССА в Алеппо

Сегодня 22:30
375

Армия Сирии значительно продвинулась в освобождении Восточный Гуты от боевиков «Джейш Аль-Ислам»

Сирия, 8 января. Отряды ИГ* и ССА** ведут взаимные обстрелы в Алеппо, нанося серьезный урон друг другу. Сирийская армия смогла значительно продвинуться в освобождении Восточной Гуты в Дамаске, оттеснив боевиков «Джейш Аль-Ислам»*** назад с их позиций. Курдские отряды отбили два поселения на западе от Ракки в ходе боев с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) впервые за последние четыре года вошли в город Хазрама в Восточной Гуте, который на протяжении всего этого времени находился под контролем боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам». В настоящий момент правительственные войска ведут широкомасштабную освободительную операцию в этом регионе. Боевики, которые несут значительные численные потери, вынуждены отступать со своих позиций. Кроме того, уничтожено множество единиц техники и захвачен крупный оружейный склад «Джейш Аль-Ислам».

Подразделения правительственной армии в ходе ожесточенных столкновений с боевиками группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» заняли несколько стратегически важных высот в районе водных источников в долине Вади Барда на северо-западе от Дамаска. Сирийская артиллерия ведет обстрел позиций террористов. Ликвидировано несколько членов формирования. Однако бои пока продолжаются.

Подразделения САА заняли важные позиции в долине Вади Барда в ходе боев с «Джебхат ан-Нусрой»

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Заммар, находящегося в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо, отмечаются взаимные массированные перестрелки из тяжелых арторудий и минометов между террористами ИГ и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Сообщается, что обе стороны несут серьезные потери в живой силе и технике. Тем не менее ожесточенные бои пока не прекращаются.

Провинция Хомс

Около 130 боевиков, сложивших оружие в рамках установленного на территории Сирийской Арабской Республики режима прекращения огня, были амнистированы. До этого бойцы повстанческих группировок дислоцировалась в окрестностях городов Аль-Растан, Тальбиса и Аль-Мохарам в северной части провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации медиа-центра провинции Дейр эз-Зор, грузовые самолеты ВВС Сирии сбросили гуманитарный груз в осажденные террористами ИГ районы города Дейр эз-Зор. Таким образом, сотни мирных жителей получили медикаменты, одежду, продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Провинция Даръа

Военнослужащие сирийских войск продолжают контратаковать опорные пункты боевиков террористических группировок вблизи населенного пункта Ладжат в северо-восточной части провинции Даръа. Подразделения САА нанесли по террористам мощный удар из артиллерии, также ими было сделано несколько выстрелов из ракетных установок. В результате как минимум шесть боевиков были уничтожены, еще несколько получили ранения.

Военнослужащие САА провели контратаку укрепрайонов боевиков оппозиции на северо-востоке провинции Даръа

Провинция Ракка

Согласно данным источника в командовании западной коалиции, курдские отряды народной самообороны и Сирийские демократические силы (SDF)**** в ходе нескольких наступлений в рамках широкомасштабной операции против боевиков ИГ «Гнев Евфрата» отбили два населенных пункта Абу Джадда и Аль-Хусейни на западе от города Ракка. Кроме того, курдским формированиям удалось отразить несколько атак террористов, предпринятых с целью восстановить контроль над территориями в регионе.

Провинция Хама

Военнослужащие сирийской армии открыли артиллерийский огонь по позициям боевиков оппозиционных формирований недалеко от населенного пункта Аль-Далак на юге провинции Хама в ответ на серию интенсивных обстрелов с направления укрепрайонов повстанцев. В регионе пока по-прежнему отмечаются короткие перестрелки. Данные о ходе столкновения уточняются.

Провинция Хама

Провинция Хасака

По данным новостного портала SANA, в аэропорт города Камышлы прибыла гуманитарная помощь, предоставленная жителям провинции Хасака Всемирной продовольственной программой. В состав груза вошли продукты питания, преимущественно рис, а также одежда и другие предметы первой необходимости.

Ирак

Дополнительные подразделения иракских войск, а также отряды шиитского добровольческого ополчения «Хашд Аль-Шааби» прибыли на правительственные позиции в районе города Ана в провинции Аль-Анбар. В скором времени командование армии Ирака планирует начать масштабную операцию по освобождению города и его окрестностей, сообщил источник в оборонном ведомстве страны.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 8 января 2017 22.30: САА разбила «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, ожесточенные бои между ИГ и ССА в Алеппо

Сегодня 22:30
351

Новости США: Трамп заставит американцев уважать РФ, ЦРУ раскрыло тайну взаимоотношений Путина и Клинтон

Сегодня 20:05
1241

Сирия новости 8 января 2017 19.30: более 300 смертников ИГ подорвали себя в Мосуле, ВКС РФ зачищают окраины Пальмиры

Сегодня 19:30
1840

Главные новости 8 января

Сегодня 18:56
420

Новости Новороссии: жители Донбасса стали жертвами провокаций Киева, гаубицы и минометы ВСУ вблизи ДНР

Сегодня 17:50
921
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Бедность хуже неравенства: новый глава МЭР считает бедность населения угрозой экономике

23:10

Глава Минэкономразвития рассказал, когда ВВП России начнет расти

22:59

Параллельная реальность: Пентагон назвал вклад России в борьбу с ИГ «нулевым»

22:45

Сирия: французский депутат убедился в радости освобожденного Алеппо и признал ключевую роль РФ в САР

22:39

Сирия новости 8 января 2017 22.30: САА разбила «Джейш Аль-Ислам» в Дамаске, ожесточенные бои между ИГ и ССА в Алеппо

22:30

Обама: Иногда разведслужбы США дают сырые данные

22:28

Израильский дипломат назвал идиотом главу МИД Великобритании

22:12

Гордость за товарища: Легков назвал Устюгова «русским богатырем»

22:07

Гонщицу Багдасарян опять не задержали: ей вдруг стало плохо, и она уехала на скорой

21:56

Обама рассказал, какое решение далось ему с самым большим трудом

21:46

Морозы не отменили начало занятий в московских школах с 9 января

21:36

Без работы над ошибками: Обама не считает, что недооценил Путина

21:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Бедность хуже неравенства: новый глава МЭР считает бедность населения угрозой экономике
Читать
Закрыть