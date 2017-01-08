Сирия, 8 января. Отряды ИГ* и ССА** ведут взаимные обстрелы в Алеппо, нанося серьезный урон друг другу. Сирийская армия смогла значительно продвинуться в освобождении Восточной Гуты в Дамаске, оттеснив боевиков «Джейш Аль-Ислам»*** назад с их позиций. Курдские отряды отбили два поселения на западе от Ракки в ходе боев с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) впервые за последние четыре года вошли в город Хазрама в Восточной Гуте, который на протяжении всего этого времени находился под контролем боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам». В настоящий момент правительственные войска ведут широкомасштабную освободительную операцию в этом регионе. Боевики, которые несут значительные численные потери, вынуждены отступать со своих позиций. Кроме того, уничтожено множество единиц техники и захвачен крупный оружейный склад «Джейш Аль-Ислам».

Подразделения правительственной армии в ходе ожесточенных столкновений с боевиками группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» заняли несколько стратегически важных высот в районе водных источников в долине Вади Барда на северо-западе от Дамаска. Сирийская артиллерия ведет обстрел позиций террористов. Ликвидировано несколько членов формирования. Однако бои пока продолжаются.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Заммар, находящегося в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо, отмечаются взаимные массированные перестрелки из тяжелых арторудий и минометов между террористами ИГ и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Сообщается, что обе стороны несут серьезные потери в живой силе и технике. Тем не менее ожесточенные бои пока не прекращаются.

Провинция Хомс

Около 130 боевиков, сложивших оружие в рамках установленного на территории Сирийской Арабской Республики режима прекращения огня, были амнистированы. До этого бойцы повстанческих группировок дислоцировалась в окрестностях городов Аль-Растан, Тальбиса и Аль-Мохарам в северной части провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации медиа-центра провинции Дейр эз-Зор, грузовые самолеты ВВС Сирии сбросили гуманитарный груз в осажденные террористами ИГ районы города Дейр эз-Зор. Таким образом, сотни мирных жителей получили медикаменты, одежду, продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Провинция Даръа

Военнослужащие сирийских войск продолжают контратаковать опорные пункты боевиков террористических группировок вблизи населенного пункта Ладжат в северо-восточной части провинции Даръа. Подразделения САА нанесли по террористам мощный удар из артиллерии, также ими было сделано несколько выстрелов из ракетных установок. В результате как минимум шесть боевиков были уничтожены, еще несколько получили ранения.

Провинция Ракка

Согласно данным источника в командовании западной коалиции, курдские отряды народной самообороны и Сирийские демократические силы (SDF)**** в ходе нескольких наступлений в рамках широкомасштабной операции против боевиков ИГ «Гнев Евфрата» отбили два населенных пункта Абу Джадда и Аль-Хусейни на западе от города Ракка. Кроме того, курдским формированиям удалось отразить несколько атак террористов, предпринятых с целью восстановить контроль над территориями в регионе.

Провинция Хама

Военнослужащие сирийской армии открыли артиллерийский огонь по позициям боевиков оппозиционных формирований недалеко от населенного пункта Аль-Далак на юге провинции Хама в ответ на серию интенсивных обстрелов с направления укрепрайонов повстанцев. В регионе пока по-прежнему отмечаются короткие перестрелки. Данные о ходе столкновения уточняются.

Провинция Хасака

По данным новостного портала SANA, в аэропорт города Камышлы прибыла гуманитарная помощь, предоставленная жителям провинции Хасака Всемирной продовольственной программой. В состав груза вошли продукты питания, преимущественно рис, а также одежда и другие предметы первой необходимости.

Ирак

Дополнительные подразделения иракских войск, а также отряды шиитского добровольческого ополчения «Хашд Аль-Шааби» прибыли на правительственные позиции в районе города Ана в провинции Аль-Анбар. В скором времени командование армии Ирака планирует начать масштабную операцию по освобождению города и его окрестностей, сообщил источник в оборонном ведомстве страны.