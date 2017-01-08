Подмосковные власти опровергли информацию о ЧС в Красногорске

Красногорск, 8 января. В министерстве ЖКХ Московской области заявили, что в Красногорске не был введен режим чрезвычайной ситуации, подача тепла в жилые дома не прерывалась.

Это информационное сообщение распространила пресс-служба губернатора Московской области, сообщает «Интерфакс». Ранее глава Красногорского района в социальных сетях сообщил, что режим чрезвычайной ситуации был введен из-за аварии на котельной, в результате которой без отопления остались 84 дома, а все три котла вышли из строя.

Сейчас сообщается, что подача тепла в дома не прекращалась, а два из трех котлов выходят на режимные параметры работа. Температура в квартирах жителей Красногорска не опускалась ниже 12-15 градусов. Из-за низкой температуры на улице к отоплению будет подключен еще один котел, говорится в сообщении.

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