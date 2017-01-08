Помощник Трампа не стал исключать возможность принятия мер против России из-за приписываемых ей кибератак

Вашингтон, 8 января. Дональд Трамп, избранный президента США, принял к сведению информацию, представленную ему разведслужбами страны, и может принять меры против РФ — если доказательства будут убедительными, заявил Райнс Прибэс.

Райнс Прибэс, будущий глава аппарата сотрудников Белого дома и ближайший помощник Дональда Трампа, не стал исключать, что новая американская администрация может принять меры в адрес РФ, если приписываемые России кибератаки будут доказаны. Об этом Прибэс заявил в интервью телекомпании Fox News, вышедшее в эфир сегодня, 8 января.

Как подчеркнул помощник Трампа, избранный президент не собирается игнорировать советы и рекомендации разведслужб США, но намерен их обсуждать. По словам Прибэса, Дональд Трамп намерен дать указания разведсообществу по представлению рекомендаций, но затем будет обсуждение: «какими бы они ни были, пройдет обсуждение, и могут быть принять меры».

Тем не менее, завершая тему, будущий руководитель аппарата Белого дома подчеркнул: «Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами».

Выберите главное событие 2016 года!