Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля в связи с терактом

Москва, 8 января. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с терактом в Иерусалиме, унесшим жизни пятерых военнослужащих.

Владимир Путин передал соболезнования родным и близким жертв террористического акта в столице Израиля и пожелал скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал в результате атаки.

Напомним, сегодня террорист арабского происхождения совершил наезд на группу израильских военнослужащих. В результате тарана грузовиком погибли пять военных, еще 15 человек получили тяжелые ранения. Сейчас они находятся в руках врачей. Премьер-министр Израиля сообщил, что боевик управлявший грузовиком мог быть связан с ИГИЛ (организация запрещена в России).

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