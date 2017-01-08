Скончался бывший президент Ирана Хашеми Рафсанджани

Тегеран, 8 января. Арабские СМИ сообщают, что сегодня на 83 году жизни скончался экс-президент Ирана Хашеми Рафсанджани.

Ранее известный политик был доставлен в столичную больницу Ирана с перенесенным сердечным приступом. Хашеми Рафсанджани был президентом Ирана с 1989 года по 1997 год. Он родился в 1934 году в небольшой деревне на юге страны, его родители были бедняками. После Исламской революции он вошел в состав переходного правительства. Во время президентства Хашеми Рафсанджани провел либерализацию в экономике и социальной сфере. Также политик проводил реформы для создания в стране свободного рынка, что привело к росту инфляции в Иране. Хашеми Рафсанджани активно строил отношения с Арабским миром и считался богатейшим человеком Ирана.

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