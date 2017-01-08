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Ученые объяснили, почему женщины скрывают свои желания в постели
Весь мир

Ученые объяснили, почему женщины скрывают свои желания в постели

Сегодня 20:06
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Ученые объяснили, почему женщины скрывают свои желания в постели

Брок, 8 января. Канадские ученые провели исследования и выяснили, почему некоторые женщины скрывают свои истинные желания при интимной близости.

Этот вопрос не давал покоя мужской части исследователей, которые решили докопаться до истины, почему же, попав в постель, не каждая женщина может полностью раскрыться. Специалисты из Канады, проведя тщательное изучение проблемы, пришли к выводу, что многие представительницы прекрасного пола просто стесняются нового партнера и не считают необходимым быть полностью откровенными на первом свидании, мало того,  они боятся, что новый партнер их просто не поймет. Исследователи порекомендовали слабому полу через некоторое время побороть свою стеснительность и рассказать о самых своих сокровенных желаниях.

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Сильный пожар произошел в торговом центре в Орле — видео
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