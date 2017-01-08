Новости США: Трамп заставит американцев уважать РФ, ЦРУ раскрыло тайну взаимоотношений Путина и Клинтон

Новости США, 8 января. Американские спецслужбы опубликовали отчет, посвященный взаимоотношениям Владимира Путина и Хиллари Клинтон. Дональд Трамп обругал всех противников установления дружеских связей между Вашингтоном и Кремлем. СМИ констатировали утрату Штатами лидерства в урегулировании сирийского конфликта. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Джон Керри не оценил посты Трампа в Twitter

Покидающий пост государственного секретаря Соединенных Штатов Джон Керри высказал мнение относительно активности избранного президента Дональда Трампа в соцсети микроблогов Twitter.

Как сообщает телеканал ABC News, Керри признался, что не считает аккаунт республиканца в социальной сети хорошей ареной для ведения дискуссий по международным политическим вопросам. По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, в Twitter невозможно адекватно и полноценно высказать свою мысль, так как при обсуждении важнейших международных проблем крайне сложно ограничится лишь 140 символами.

Госсекретарь Штатов также выразил надежду на то, что представительство будущего главы государства сможет в скором времени отказаться от коротких сообщений в соцсетях и найти более приемлемый способ коммуникации. Сам Керри подчеркнул, что никогда не делал серьезных заявлений, касающихся вопросов международной политики, в Twitter или каких-либо других подобных соцсетях.

В интервью ABC News госсек также подверг критике заявления миллиардера о том, что все расходы на строительство стены на границе с Мексикой лягут на само это государство. Керри подчеркнул, что мексиканцы никогда не станут добровольно платить за то, что им не выгодно и с чем они категорически не согласны.

Associated Press: Обама проиграл Путину в Сирии!

Как отмечает международное издание Associated Press, Соединенные Штаты на данный момент являются лишь наблюдателями процесса урегулирования сирийского конфликта, уступив ведущую роль в этом деле России.

В статье формируется главный тезис о том, что США утратили свое лидерство в борьбе против терроризма на территории Сирии. Теперь они вынуждены смириться со своей второстепенной ролью в этом процессе и наблюдать за успехами Российской Федерации в том, в чем сами Штаты так и не преуспели. Автор публикации подчеркивает, что действующий американский президент и его администрация уже даже не пытаются играть какую-то решающую роль в урегулировании военного конфликта в Сирии.

В материале издания в качестве второго главного тезиса утверждается то, что теперь именно Россия стала лидером в мирном процессе и в борьбе против мирового терроризма. Кроме того, отмечается важность участия в урегулировании Ирана и Турции. Что касается США, то пока американские дипломаты остерегаются предпринимать какие-либо шаги без участия администрации новоизбранного лидера Штатов Дональда Трампа.

ЦРУ: Ненависть Путина к Клинтон определила судьбу США

Представители американских спецслужб опубликовали отчет, в котором якобы раскрываются мотивы российского президента Владимира Путина, побудившие его отдать приказ на осуществление кибератак.

В обнародованной несекретной части отчета разведки США утверждается, что личная неприязнь главы РФ к экс-кандидату в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон стала причиной хакерских атак, якобы осуществляемых по личному приказу Путина с целью обеспечить победу Дональда Трампа в голосовании.

Как указано в опубликованной части отчета, основанием для такой ненависти к Клинтон для российского лидера стали нелицеприятные высказывания бывшей первой леди в его адрес. Другая же причина кроется в том, что Клинтон, еще будучи на посту госсекретаря США, поддерживала ряд политических протестов в России, утверждают представители спецслужб Штатов.

Напомним, что, согласно данным американской разведки, Россия якобы осуществляла кибератаки на ресурсы некоторых политических организаций США, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах. Однако никаких доказательств разведывательное сообщество до сих пор так и не представило.

Трамп обозвал противников РФ дураками

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оставил на своей официальной странице в соцсети Twitter очередной пост, в котором обругал всех противников восстановления связей с Россией.

По мнению республиканца, необходимость наладить наконец отношения между странами сама собой очевидна. Он выразил недоумение по поводу того, что некоторые до сих пор не могут понять этого:

«Хорошие отношения с Россией — это то, к чему надо стремиться, и только дураки считают иначе»

Тем не менее миллиардер считает, что после его вступления в должность президента, отношения между Вашингтоном и Москвой выйдут на новый уровень, и былые соперники наконец начнут уважать друг друга. Трамп также не исключил возможности, что РФ и США будут вместе работать над решением многих международных проблем.