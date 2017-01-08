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Новобранцы Балтийского флота приняли военную присягу
Россия

Новобранцы Балтийского флота приняли военную присягу

Сегодня 19:54
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Новобранцы Балтийского флота приняли военную присягу

Балтийск, 8 января. В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что все новобранцы БФ были приведены к военной присяге.

Перед тем как принять военную присягу все новобранцы прошли курс молодого бойца и получили общевойсковую подготовку. По прибытии в части несения службы более четырех тысяч военнослужащих молодого пополнения из Калининградской, Ленинградской, Воронежской, Псковской, Брянской и Московской областей, а также из Мордовии, Татарстана и Башкортостана дали клятву верности Родине и воинскому долгу. В ближайшее время бойцы приступят к выполнению служебных обязанностей и примут участие в боевой учебе, а также получат соответствующую воинскую специальность.

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