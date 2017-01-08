Минобороны РФ предоставит военным ВВО более четырех тысяч квартир в 2017 году

Москва, 8 января. Военное ведомство России предоставит в текущем году 4,5 тысяч квартир в фонд служебного жилья Восточного военного округа.

Строительство служебного жилья уже сейчас ведется в Забайкалье, Бурятии, Приморье, на Камчатке и в Хабаровском крае. Самые крупные дома возводятся в Чите, Владивостоке и в Хабаровске, они рассчитаны на 1605, 1420 и 950 квартир. Количество мест для военнослужащих в общежитиях будет увеличено на 3 тысячи мест. Также фонд служебного жилья формируется за счет квартир, которые освобождают военнослужащие после прохождения службы или после заселения в собственные квартиры.

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