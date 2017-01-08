Северный флот будет участвовать в 26 конкурсах Армейских игр-2017

Североморск, 8 января. Командование Северного флота сообщило о том, что моряки-североморцы примут участие в 26 из 28 конкурсов Армейский международных игр-2017.

Североморцам предстоят пять новых конкурсов, один из которых получил название «Военное ралли», в этом состязании экипажи бронемашин совершат марш в 2 тысячи километров. Также новыми являются конкурсы для боевых расчетов беспилотных летательных аппаратов и соревнование «Воин содружества», которое организовано специально для военнослужащих стран СНГ. Бойцам Северного флота предстоит «Армейский марафон», в который включена полоса препятствий «Гонка героев» и «Дорога без опасности» для инспекторов ВАИ.

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