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Боевик ИГИЛ находился за рулем грузовика, убившего военных в Иерусалиме
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Боевик ИГИЛ находился за рулем грузовика, убившего военных в Иерусалиме

Сегодня 19:10
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Боевик ИГИЛ находился за рулем грузовика, убившего военных в Иерусалиме

Иерусалим, 8 января. Водитель грузовика, который протаранил толпу военных в Иерусалиме, был сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещено в РФ). Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы знаем личность нападавшего, по всем признакам он был сторонником ИГИЛ», — сказал он.

Полиция оцепила квартал Джабель-Мукабер, где жил убитый. Детали операции не сообщаются. По данным правоохранителей, водитель грузовика был палестинцем. Ранее он отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима.

Напомним, грузовик въехал в толпу военных днем в воскресенье. В результате погибли четыре человека, не менее 15 были ранены. Водитель большегруза был ликвидирован. По предварительным данным, его целью были военнослужащие.

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