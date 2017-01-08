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ВКС РФ обнаружили и отследили все ракетные запуски в 2016 году
Россия

ВКС РФ обнаружили и отследили все ракетные запуски в 2016 году

Сегодня 19:11
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ВКС РФ обнаружили и отследили все ракетные запуски в 2016 году

Москва, 8 января. Космические войска ВКС РФ успешно отследили порядка 40 баллистических и космических ракетных запусков, как на российской, так и на зарубежной территории.

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) действует круглосуточно и находится в постоянной готовности перехватить траекторные данные любой ракеты, стартовавшей из наземного, воздушного, подводного или надводного положения. Задача СПРН своевременно передать оперативную информацию о возможном ракетном нападении командованию противоракетной обороны. Сейчас боевое дежурство несут новые радиолокационные станции типа «Воронеж» в четырех регионах страны, в ближайшее время в строй встанут еще несколько новых РЛС.

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Алексей Громов
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