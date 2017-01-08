Красногорск, 8 января. В подмосковном городе Красногорск введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на котельной.

В администрации города сообщили, что авария привела к полной остановке всех котлов, сейчас в городе идет ремонт сгоревших насосов. Систему необходимо заполнить водой и только после этого можно будет запустить котлы. Первый сбой в работе котельной произошел накануне, тогда остановились два котла из трех. Сегодня повторная авария привела к тому, что без тепла остались 84 жилых дома. Синоптики отметили, что сегодня в Московской области температура упала до отметки в минус 35 градусов.

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