ДОСААФ возрождает в Крыму летные аэроклубы

Севастополь, 8 января. ДОСААФ России возродит на полуострове Крым парашютный и авиационный спорт, который будет воссоздаваться на базе клубов, заброшенных до 2014 года.

В Севастополе на базе аэродрома «Юхарина балка» возрожден клуб, в котором уже в 2016 году началась подготовка молодых людей по военно-прикладным видам спорта, сообщают в ДОСААФ. Молодежь уже выполнила порядка восьми тысяч прыжков с парашютом, еще в 2015 году ни о каких прыжках и речи быть не могло. Планируется открытие клуба около Симферополя на базе аэродрома «Заводское», также решаются оргвопросы по созданию планерных и парашютных клубов в Советском, Евпатории и Коктебеле.

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