Москва, 8 января. Серьезного наступления ВСУ в Донбассе в ближайшее время не предвидится. Об этом заявил Федеральному агентству новостей экономический и политический аналитик Владимир Соловейчик.

По его мнению, вооруженные провокации и диверсии с украинской стороны продолжатся в наступившем году.

«Украинские военные прощупывают узкие места обороны защитников Новороссии, копят силы, подтягивают резервы и наблюдают за международной реакцией. Пока стоят холода, наступать украинцам несподручно, к тому же они не хотят получить по носу накануне инаугурации Трампа», — заявил Владимир Соловейчик ФАН.

Напомним, украинские силовики за сутки почти 500 раз обстреляли территорию ДНР. ВСУ выпустили 69 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 24 танковых снаряда и 57 мин калибром 82 и 120 мм.

Выберите главное событие 2016 года!