Главные новости 8 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 8 января.

«Нафтогаз» в связи с сильными морозами на территории России не исключил вероятности необоснованных обвинений в адрес Киева в невозможности обеспечить транзит газа в Европу. Это наш газ: Киев отказался «спасать» «Газпром» от российских морозов

Перепутала Россию с ЕС, опубликовав пост в Facebook, а потом просто удалила его: вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко стало стыдно за размещенную информацию о «пагубном влиянии санкций Евросоюза на экономику России». Конфуз по-киевски: Геращенко перепутала Россию с Евросоюзом

Специалисты NASA сделали снимки поверхности Марса, на которой запечатлены объекты, напоминающие летающую тарелку с телами инопланетян. Уфологи нашли тела инопланетян на поверхности Марса

Третья мировая война может начаться в ближайшее время, и мир балансирует на грани крупнейшего в истории человечества конфликта. Трамп, Россия, теракты: жители стран Запада признались в своих страхах

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко оказалась в крайне неловком положении, перепутав Российскую Федерацию с Европейским союзом. Привычка лгать: как Евросоюз вывел на чистую воду антироссийскую истерию Киева

На видео можно увидеть десятки новейших управляемых ракет производства Франции, а также мины к 81-мм миномету, фугасы и другие боеприпасы. Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

Канадские ученые объяснили, почему женщины скрывают свои сексуальные фантазии. Ученые посоветовали женщинам не стесняться сексуальных фантазий

В Башкирии следователи выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика, который травмировался при катании с горки и спустя два дня умер. Пятилетний мальчик разбился насмерть на ледяной горке в Башкирии

Ученые Бостонского университета нашли способ изменить продолжительность жизни человека. Американские ученые нашли уникальный способ продления жизни человека

Мороз в минус 21 градус и метель превратили столицу Украины в снежную целину, где замерзают не только бомжи из АТО, но и автомобилисты. Киев замерзает, заваленный снегом, коммунальные службы саботируют уборку