Мосул, 8 января. Бойцам элитных отрядов иракской армии впервые за время проведения операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» удалось выйти к берегам реки Тигр.

Река Тигр разделяет второй по величине город в Ираке на две половины. Войскам Ирака удалось вытеснить боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из восточных кварталов города, которые находятся на левом берегу Тигра, западная часть города до сих пор находится под контролем террористов. В результате боевых действий военные вышли к одному из разрушенных мостов через реку. Операция по освобождению Мосула от боевиков ведется армией Ирака с октября 2016 года при поддержке США.

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