Донецк, 8 января. Командование ДНР обеспечило безопасность украинским волонтерам при эвакуации тела девочки, погибшей рядом с позициями ВСУ 5 января.

Донецкие ополченцы гарантировали безопасность украинской волонтерской организации «Эвакуация200» в районе захваченной ВСУ Красногоровки в западном направлении от Донецка. Девочку в возрасте около 14 лет ранее нашли местные жители, однако украинские силовики отказались эвакуировать тело. По предварительным данным девочка погибла от обширной кровопотери в результате ранения. Ополченцы ДНР были вынуждены сами обратиться к украинским волонтерам и предоставить им все гарантии безопасности для эвакуации. Также командование ополчения сообщило о массированном обстреле 5 января с позиций ВСУ в районе Красногоровки, подразделения ДНР огонь не открывали.

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