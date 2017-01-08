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Журналист «Московского комсомольца» и «Известий» Вадим Речкалов умер на 53-м году жизни
Общество

Журналист «Московского комсомольца» и «Известий» Вадим Речкалов умер на 53-м году жизни

Сегодня 18:33
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Журналист «Московского комсомольца» и «Известий» Вадим Речкалов умер на 53-м году жизни

Москва, 8 января. Известный журналист «Известий», «Московского комсомольца», «Общей газеты» и «Московских новостей» Вадим Речкалов скончался 7 января в возрасте 52 лет.

Как сообщает газета «Известия», Речкалов работал в Чечне, Дагестане, Южной Осетии и Ингушетии. Он был специалистом по горячим точкам и считался одним из лучших военкоров.

«Он общался с российскими военными и чеченскими боевиками и знал, как потом сложилась судьба героев его публикаций. Некоторых из них он пытался защищать до конца и переживал, если не получалось», — пишут «Известия».

По данным издания, Речкалов умер после продолжительной болезни.

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Катерина Михайлиди
#вадим речкалов
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