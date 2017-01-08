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Коукалова выиграла масс-старт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе
Спорт

Коукалова выиграла масс-старт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

Сегодня 17:55
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Коукалова выиграла масс-старт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

Оберхоф, 8 января. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова пришла первой в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Она преодолела 12,5 км без единого промаха за 37 минут 20,5 секунды. Второй к финишу пришла немка Лаура Дальмайер (1 промах; +31,5 секунды), третьей стала еще одна представительница Чехии Ева Пушкарчикова, преодолевшая дистанцию без промахов (+45,4 секунды).

Татьяна Акимова стала 13-й (3 промаха; +1.52,1), показав лучший результат среди россиянок.

Напомним, мужская сборная России по биатлону также не смогла побороться за медали в масс-старте на 15 км. Лучший результат показал Антон Бабиков, занявший восьмое место. Остальные россияне оказались за пределами десятки.

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Катерина Михайлиди
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