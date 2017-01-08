Сирия, 8 января. По информации ИГ*, за 2016-й год свыше 300 боевиков формирования совершили самоподрыв в Мосуле. ВВС Сирии и ВКС России зачищают окрестности Пальмиры и военной базы «Т-4» в провинции Хомс. Сирийская армия уничтожила двух командиров бригад «Джебхат ан-Нусры»** в ходе столкновений в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступать на опорные пункты боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» в долине Вади Барда на северо-западе от Дамаска. Часть водных источников, из которых вода поступает в столицу, все еще находится под контролем террористов. Под обстрелами со стороны правительственных войск боевики несут значительные потери в живой силе, что вынуждает их постепенно отступать со своих позиций в регионе. Отмечается, что среди ликвидированных террористов были два командира бригад «Ан-Нусры».

Провинция Алеппо

Согласно данным близкого к ИГ информационного агентства Аль-Амак, отрядам террористов удалось отбить наступление боевиков Сирийской свободной армии (ССА)*** на свои позиции на восточной окраине города Аль-Баб, расположенного в северо-восточной части провинции Алеппо. Тем не менее столкновения в окрестностях города все еще продолжаются.

Провинция Хомс

По информации одного из сирийских новостных порталов, ВВС САР и ВКС России проводят операции по зачистке района правительственной военной базы «Т-4» и окрестностей города Пальмира на востоке провинции Хомс от остатков отрядов террористов ИГ. Кроме того, сирийская артиллерия ведет обстрел боевиков недалеко от базы. Источник сообщает, что силы террористов в этом регионе практически полностью разбиты: уничтожены несколько групп боевиков, военная техника и остатки укреплений ИГ.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает медиа-центр провинции Дейр эз-Зор, авиация западной коалиции продолжает вести бомбардировки опорных пунктов террористов ИГ в окрестностях города Дейр эз-Зор. Наиболее массированный удар был нанесен по окраинам южных районов города. Данные об итогах авиаудара пока уточняются.

Провинция Даръа

Подразделения правительственной армии провели ответный обстрел укрепленных районов боевиков террористических формирований в окрестностях населенного пункта Ладжат, находящегося на северо-востоке провинции Даръа. Сообщается, что в ходе контрнаступления было ликвидировано как минимум пять террористов, также разрушена значительная часть укреплений боевиков. Тем не менее короткие перестрелки в этой части провинции время от времени возобновляются.

Провинция Идлиб

Согласно информации одного из сирийских новостных центров, ВВС САР нанесли серию ударов по позициям боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» в окрестностях города Идлиб. Как сообщает источник, террористам был нанесен серьезный удар в численной силе. Кроме того, ликвидировано несколько единиц бронетехники боевиков, также частичные разрушения получил один из ключевых пунктов управления «Ан-Нусры» в регионе.

Провинция Хама

В ходе ожесточенных столкновений в северной части провинции Хама военнослужащие сирийских спецслужб захватили склад вооружения на месте размещения террористов ИГ и «Джебхат ан-Нусры». Специальный источник ФАН прислал в редакцию запись, на которой зафиксированы доказательства поставок оружия западного производства отрядам боевиков. На видео можно увидеть десятки новейших управляемых ракет французского производства, мины к минометам калибра 82 мм, а также другое вооружение и боеприпасы. При этом, отмечает источник, практически все найденное вооружение, очевидно, доставлено совсем недавно, так как большая часть даже не распакована.

Боевики повстанческих формирований открыли огонь из крупнокалиберных минометов по жилым кварталам населенного пункта Мхарда, расположенного в северной части провинции Хама. В результате обстрела множественные повреждения получили несколько зданий инфраструктуры. Информация о возможных жертвах среди гражданского населения в настоящий момент устанавливается.

Ирак

В Багдаде произошел второй за сегодняшний день теракт. На этот раз целью террористов стал рынок в другом шиитском районе Баладият в восточной части столицы, сообщает новостной портал Sky News Arabia. В этой части города террорист-смертник устроил самоподрыв при помощи пояса со взрывчаткой. Согласно данным источника, в результате взрыва погибли десять мирных жителей. Об ответственности за теракт пока никто не сообщал. О своей причастности к прошлому теракту заявили боевики ИГ.

«Исламское государство» опубликовало данные о количестве совершенных за 2016-й год боевиками организации самоподрывов на территории города Мосул и в его окрестностях. Так, согласно обнародованной информации, всего за прошедший год террористы ИГ совершили 311 самоподрывов. Представители формирования при этом указывают на то, что большинство исполнителей подобного рода терактов – дети, якобы также присягнувшие на верность террористической организации.