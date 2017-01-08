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В Сети появилось видео наезда грузовика на военных в Иерусалиме
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В Сети появилось видео наезда грузовика на военных в Иерусалиме

Сегодня 18:03
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В Сети появилось видео наезда грузовика на военных в Иерусалиме

Иерусалим, 8 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент наезда на израильских военнослужащих грузовика террориста.

Террорист арабского происхождения Фади аль-Канбар направил большегрузный грузовик на группу израильских военнослужащих, которые стояли около автобуса. Этот момент успели зафиксировать камеры наружного наблюдения.

В результате столкновения погибли четыре человека. Более 10 человек получили тяжелые травмы. Полицейские, преследовавшие грузовик, ликвидировали террориста на месте. Правоохранители обнаружили у мужчины водительское удостоверение и сейчас проводят обыск его квартиры. Власти считают, что целью атаки были израильские военные.

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Алексей Громов
#фади аль-канбар
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