Неелова спряталась от своего юбилея в Лондоне

В Избранное

Москва, 8 января. Народная артистка РФ Марина Неелова, которой в воскресенье исполнилось 70 лет, проведет несколько дней в Лондоне.

Актриса призналась, что ей никогда не бывает весело в праздники, и она завидует людям, которые умеют «вскочить» в праздничное настроение.

«Меня всегда пугают большие компании и много народа, — сказала Неелова. — Единственное, когда я это люблю, — аншлаг в театре. Поэтому, скорее всего, мы с мужем полетим на несколько дней в Лондон, где сейчас живет наша дочь».

Артистка сообщила, что вернется в Москву 19 января, чтобы 20–21 января сыграть в новом спектакле театра «Современник», передает ТАСС.

Выберите главное событие 2016 года!