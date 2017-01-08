Асад назвал смехотворной информацию о применении армией Сирии химоружия

Дамаск, 8 января. Президент Сирии Башар Асад опроверг информацию о том, что правительственные войска Сирии применяли в боевых действиях химическое оружие.

На встрече с французской парламентской делегацией глава Сирии заявил, что предположения о применении химического оружия против своего народа можно назвать только смехотворными. Тем более что власти Дамаска еще раньше приняли решение избавиться от этого вида вооружения при помощи ООН. Применение химического оружия на полях сражения, отметил сирийский президент, настроило бы против правительства множество людей.

Ранее агентство НСН сообщило, что французские парламентарии провели Рождество в Алеппо в православной общине, после чего отправились на встречу с президентом Сирии в Дамаск.

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