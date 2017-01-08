Убивший соседа и ранивший полицейских «столичный киллер» тренировал сотрудниц ФСКН

Москва, 8 января. Инструктор стрелкового клуба, получивший прозвище «столичный киллер» после убийства своего соседа, год назад занимался подготовкой сотрудниц ФСКН к соревнованиям по стрельбе из пистолетов.

Последние годы подозреваемый профессионально занимался стрельбой. По данным СМИ, 26-летний молодой человек состоял на учете психоневрологическом диспансере, однако принес на работу справку о психическом здоровье. Из клуба его уволили за забывчивость и многочисленные ошибки.

Год спустя «столичный киллер» пытался ограбить соседа, после чего расстрелял его у подъезда своего дома и ранил двоих полицейских.

«Остапенко пытался узнать у своей жертвы пароли к банковским картам, а также состояние его счетов», — сообщил источник «Лайфа».

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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