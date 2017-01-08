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Асад убежден, что Сирия получит в Астане шанс на спасение

8 Января 2017 17:18
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Асад убежден, что Сирия получит в Астане шанс на спасение

Дамаск, 8 января. Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что считает возможным урегулирование сирийского вопроса на переговорах в Сирии.

Во время встречи с французской парламентской делегацией Башар Асад сообщил, что очень положительно смотрит на предстоящие переговоры в столице Казахстана. Он отметил, что на них могут быть действительно представлены все заинтересованные сирийские группы и стороны, в отличие от переговоров в Женеве и в этом случае возможно достижение соглашения. Сейчас военная ситуация в стране улучшилась и президент чувствует большую уверенность в будущем Сирии, чем в марте прошедшего года. Ранее российская и турецкая стороны предложили провести сирийским представителям переговоры на новой площадке в Казахстане, встреча намечена на 23 января.

Также агентство НСН сообщило, что депутаты Европарламента из Латвии, Эстонии и Италии и группа членов Совфеда встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и посетили российский Центр по примирению сторон на авиабазе Хмеймим.

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