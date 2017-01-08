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Тысяча дней ада: как Донбасс выстоял против киевской АТО
Новороссия

Тысяча дней ада: как Донбасс выстоял против киевской АТО

Сегодня 17:20
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1000 дней ада: как Донбасс проснулся под залпы украинской артиллерии

1000 дней назад Киев официально начал так называемую антитеррористическую операцию, в Донбассе определяемую как «карательная операция против мирного населения». Корреспондент Федерального агентства новостей вспомнил начало АТО, которая привела к слезам, страданиям и многочисленным жертвам, а также пообщался с экспертом о ситуации вокруг «освободительной» операции Вооруженных сил Украины на территории Новороссии.

Еще 6 апреля 2014 года украинская армия выставляла вооруженные блокпосты вокруг Донбасса, готовясь к решительным действиям, а уже 14 апреля исполняющий обязанности президента Украины, спикер Верховной рады Александр Турчинов, пришедший к власти после Майдана, поставил подпись под указом № 405/2014 «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», который ознаменовал начало так называемой «антитеррористической операции». Тысячи солдат ВСУ, так называемых добровольческих батальонов двинулись в наступление, «освобождая» села и города, неся Донбассу «мир».

1000 дней ада: как Донбасс проснулся под залпы украинской артиллерии

Спустя 1000 дней артиллерийские и минометные снаряды продолжают падать на головы мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Обстановка в Донбассе благодаря украинской стороне превратилась в состояние «ни мира, ни войны». Киев, не желая выполнять минские соглашения, периодически предпринимает попытки прорыва линии обороны ДНР и ЛНР.

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«Печальный юбилей — с момента начала карательной операции украинских силовиков против жителей Донбасса исполнилось 1000 дней — дает нам основания подвести итоги сопротивления жителей Новороссии украинским буржуазным националистам. За прошедшее время всем, кроме нынешних киевских правителей, стало понятно, что военных перспектив карательная операция против ДНР и ЛНР не имеет. Если украинской армии, Нацгвардии и прочим бандформированиям наподобие «правосеков» («Правый сектор», организация запрещена в России решением Верховного суда как экстремистская. — Прим. ФАН) не удалось поставить на колени жителей Новороссии весной и летом 2014 года, то теперь, когда ополченцы реорганизовались в регулярные части и приобрели боевой опыт, это сделать куда сложнее», — пояснил ФАН экономический и политический аналитик Владимир Соловейчик.

1000 дней ада: как Донбасс проснулся под залпы украинской артиллерии

По словам эксперта ФАН, прошедшие годы показали крайне низкую боеспособность и слабую мотивированность украинской армии. Призывники просто не понимают, почему они вынуждены стрелять в своих братьев, что они вообще делают в Донбассе при наличии минских соглашений. Мотивированность палачей из душегубов из СБУ или Нацгвардии, а также карательных батальонов гораздо выше, но это мотивация к пыткам, расстрелам, изнасилованиям безоружных жителей, женщин, детей, стариков, а как только эти националисты натыкаются на вооруженный отпор, так бегут за милую душу, как и их предшественники-бандеровцы в годы Великой Отечественной войны.

«Для киевских правителей карательная операция выгодна тем, что дает возможность перевести стрелки на некоего внешнего врага из числа так называемых «сепаратистов», «русских агентов» и нашей страны как таковой, отвлечь внимание граждан от краха экономической политики нынешней украинской власти. На фоне падения экономики, тотального воровства, краха национальной валюты — гривны, невыполнения социальных обязательств очень удобно списывать собственные провалы на чрезвычайные обстоятельства, военную угрозу и некую «внешнюю агрессию». Кроме того, карательная операция нужна киевской власти и связанной с ней украинской буржуазии для того, чтобы под сурдинку переукрасть недоукраденное, переделить активы, приступить к приватизации земли, причем сделать это все негласно, сугубо в свою пользу, вне контроля парламента, под предлогом «военного времени». В этом году продолжатся вооруженные провокации, диверсии и террористические акты. Серьезного наступления в ближайшее время ожидать не приходится. Украинские военные прощупывают узкие места обороны защитников Новороссии, копят силы, подтягивают резервы и наблюдают за международной реакцией. Пока стоят холода, наступать украинцам несподручно, к тому же они не хотят получить по носу накануне инаугурации Трампа», — резюмировал Владимир Соловейчик.

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Илья Муромский
#петр порошенко #эдуард басурин #александр турчинов #владимир соловейчик
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