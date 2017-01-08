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Серийное производство «подводных автоматов» Россия начнет в 2018 году
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    Серийное производство «подводных автоматов» Россия начнет в 2018 году

    17:05  8 Января 2017
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    Серийное производство «подводных автоматов» Россия начнет в 2018 году

    Москва, 8 января. Российские военные получат новые виды стрелкового оружия, в том числе автоматы для стрельбы под водой.

    Как сообщает Topwar.ru со ссылкой на Ростех, с 2018 года ими вооружат войска Росгвардии, ВС РФ и другие российские силовые структуры.

    «Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство», — сообщил директор ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия Алексей Сорокин.

    По его словам, в 2018 году начнутся и поставки автомата двухсредного специального, который позволяет вести огонь как на суше, так и под водой.

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    Автор: Катерина Михайлиди
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