Новости Новороссии: жители Донбасса стали жертвами провокаций Киева, гаубицы и минометы ВСУ вблизи ДНР

Новороссия, 8 января. Военнослужащие ВСУ насильно вывезли группу мирных жителей на линию соприкосновения с целью обвинить затем в их убийстве силы ДНР. По информации Эдуарда Басурина, киевские силовики почти 500 раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Украинская армия продолжает в нарушение минских соглашений наращивать военную мощь в зоне АТО в Донбассе.

ВСУ обстреляли ДНР из артиллерии, минометов и танков

По данным заместителя командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, за прошедшие сутки киевские силовики почти 500 раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР.

Всего за сутки украинские подразделения 491 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись с применением запрещенных минскими договоренностями тяжелых арторудий и минометов: ВСУ выпустили 69 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и 57 мин калибрами 120 и 82 мм. Было произведено 24 танковых выстрела, и 281 — из различных типов гранатометов. Силовики также открывали огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Согласно информации замкомандующего, подразделениями ВСУ обстреливались окраины Горловки — поселки Широкая Балка и Железная Балка, Ясиноватая и села Минеральное и Крутая Балка в ее окрестностях. Также под огнем оказались населенные пункты Коминтерново, Октябрь, Саханка, Сергеевка, Ленинское на юге республики, поселки Александровка и Трудовские на окраине столицы ДНР и район донецкого аэропорта.

Напомним, ранее представители администрации Новоазовского района республики заявили, что украинские подразделения накануне вечером обстреляли южные села Саханка, Ленинское и Сергеевка. В результате в Саханке был разрушен жилой частный дом, а жители Ленинского и Сергеевки остались без света и газа.

Басурин: Киев готов убивать мирных жителей ради своих целей

Как заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, киевские силовики насильно вывезли группу гражданских лиц к линии разграничения с целью обвинить подразделения ДНР в гибели мирных жителей.

В городе Курахово в ночное время военнослужащими ВСУ были насильно захвачены порядка 20 мирных жителей. Группа гражданских лиц была доставлена к линии фронта, в район Марьинки. При этом они перевозились в наручниках в сопровождении двух автомобилей «Урал» с личным составом и около 25 автомобилей Hummer с военнослужащими спецподразделения «Альфа» СБУ, рассказал Эдуард Басурин.

Он отметил, что данные о возможных жертвах среди гражданских лиц в настоящий момент устанавливаются. Заместитель командующего также выразил надежду, что Киев скоро, наконец, одумается и прекратит совершать преступные действия хотя бы против мирного населения. Все преступления украинской армии против человечности будут зафиксированы и переданы в правозащитные инстанции, подчеркнул Басурин.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение последних полутора лет членами специальной комиссии было собрано уже около 10 тысяч фактов преступлений ВСУ против жителей ДНР и ЛНР. При этом 70 дел было сформировано по факту гибели детей Донбасса в результате преступных действий украинской армии.

ВСУ ведут подготовку к новым провокациям

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинская армия осуществляет перегруппировку войск в зоне АТО в Донбассе.

Командование ВСУ проводит перегруппировку сил на линии разграничения сторон. Кроме того, отмечается перемещение новой партии военной техники и вооружений, в том числе тяжелой бронетехники, на опорные пункты киевских силовиков в зоне АТО. По данным Андрея Марочко, украинская сторона осуществляет данные действия с целью провокаций.

Таким образом, подчеркивает представитель штаба Народной милиции ЛНР, Киев в очередной раз демонстрирует свое нежелание решать военный конфликт в Донбассе путем мирных переговоров. Об этом говорят постоянные провокации украинской стороны, ежедневные обстрелы и многочисленные факты нарушения условий хранения военной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что на позиции ВСУ в районе населенного пункта Счастье прибыла группа иностранных наемников, до этого работавшая с боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в РФ). Наемные кураторы будут готовить силовиков для организации диверсионно-подрывной деятельности.

Украинская армия наращивает боевую мощь в зоне АТО

Эдуард Басурин в ходе сегодняшнего брифинга предоставил информацию об очередных фактах нарушения украинской стороной предусмотренных минскими соглашениями условий размещения техники и вооружений.

По его словам, разведка ДНР вновь зафиксировала факты усиления позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения военной техникой, которая должна быть отведена в соответствии с договоренностями, достигнутыми участниками контактной группы на переговорах в Минске. Так, недалеко от поселка городского типа Луганское, находящегося в окрестностях Дебальцево, было отмечено размещение пяти минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в районе населенных пунктов Новгородское и Невельское зафиксировано расположение двух гаубиц, четырех минометов и нескольких единиц бронетехники. Также отмечено перемещение более 20 вагонов с боеприпасами через ЖД станцию Красный Лиман, доложил заместитель командующего.