Спасатели отвели снежную лавину от жилого квартала под Челябинском

Усть-Катав, 8 января. Спасатели предотвратили сход лавины с горы Кладенная на дома в городе Усть-Катав Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники Усть-Катавского поисково-спасательного отряда областной службы выезжали на гору Кладенная предотвращать угрозу схода снежной лавины на жилые дома», — пояснили в пресс-службе.

Прибывшие на гору спасатели потратили шесть часов на ликвидацию образовавшегося снежного пласта, благодаря чему схода лавины на жилые дома удалось избежать. Известно, что к сотрудникам МЧС за помощью обратились местные жители, которые несколько лет назад столкнулись со сходом снежной массы, засыпавшей несколько зданий по окна.

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