Федерация бобслея и скелетона сняла санкции с четырех россиян

Москва, 8 января. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских спортсменов, которых заподозрили в употреблении допинга. До соревнований допущены скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.

Как сообщает пресс-служба IBSF, российские спортсмены ранее подозревались в употреблении запрещенных препаратов во время Олимпийских игр в Сочи, в связи с чем в конце декабря они были отстранены от соревнований. Временное отстранение отныне снято.

Как сообщала газета «Известия», несмотря на недоказанную вину российских спортсменов из «списка Макларена», есть вероятность, что запланированные в России на этот год спортивные турниры могут перенести в другие страны. Причем такая мера может затронуть как летние, так и зимние соревнования.

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