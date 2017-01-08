Власти Дамаска рассказали о судьбе сдавшихся в Сирии боевиков

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Дамаск, 8 января. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что большинство боевиков, которые воевали на территории страны и были выпущены из тюрьмы, сейчас предпочитают сотрудничать с властями.

Глава Сирии сообщил, что порядка 60-70% исламистов, выпущенных после пленения на свободу, предпочитают вернуться к своим семьям и в дальнейшем поддерживать государство. Также Башар Асад прокомментировал информацию о пытках, якобы применяемых в Сирийских тюрьмах. Президент САР сообщил, что применение пыток не в интересах государства, они могут радикально настроить людей против официального правительства, тогда как властям важно установить мир на территории страны и восстановить ее после войны.

Ранее Дамаск отметил решающую роль ВКС России в недавних победах в Сирии, сообщает Газета.ру.

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