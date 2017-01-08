Ученые посоветовали женщинам не стесняться сексуальных фантазий

Оттава, 8 января. Канадские ученые объяснили, почему женщины скрывают свои сексуальные фантазии.

Специалисты уверены, что большинство женщин стесняется рассказать своему партнеру о своих сексуальных желаниях, и вместо этого начинает давать намеки мужчине.

Исследователи из университета Брока считают, что представительницам слабого пола необходимо чаще раскрывать свои желания, так как мужчины не всегда верно трактуют намеки. Эксперты отметили, что женщина должна рассказывать о своих эротических фантазиях партнеру, с которым долгое время состоит в доверительных отношениях.

Как пишут местные СМИ, специалисты также подчеркнули, что женское стеснение и неуверенность только вредит паре.

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