Президент Чехии рассказал о светлом будущем Евросоюза

Прага, 8 января. Президент Чехии Милош Земан заявил, что верит в будущее Евросоюза и возвращение в его состав Великобритании.

«Я верю в будущее Евросоюза, не думаю, что он распадется. В течение следующих, допустим, 20 лет в его состав даже может вернуться Великобритания. Но это будет уже иной Евросоюз», — приводит слова чешского лидера TV Blesk.

Президент также предположил, что объединение в будущем не будет вмешиваться во внутренние дела входящих в его состав государств. Кроме того, в перспективе Евросоюз может попытаться реализовать «скандинавскую модель социального государства».

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