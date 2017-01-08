Ушел из жизни известный журналист «Московского комсомольца»

Москва, 8 января. Известный журналист Вадим Речкалов, работавший в «Московском комсомольце» и «Известиях», скончался в воскресенье.

«Ушел из жизни яркий, известный журналист Вадим Речкалов. Он родился 24 апреля 1964 года, работал в «Общей газете», «Московских новостях», «Известиях», а также был обозревателем газеты «Московский комсомолец», — сообщается на сайте «Московского комсомольца».

Речкалов был обладателем ряда журналистских премий за освещение военной тематики. Он неоднократно бывал в Чечне, Южной Осетии и других горячих точках.

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