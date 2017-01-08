Москва, 8 января. Десять человек стали жертвами второго за день теракта в Багдаде.

Как передает телеканал Sky News Arabia, взрыв прогремел на востоке столицы Ирака. Целью нового теракта стал рынок в шиитском районе Баладият.

Ранее теракт произошел рядом с рынком в шиитском районе Джамила. В воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. Погибли 13 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести.

Добавим, 5 января в столице Ирака взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный у мечети в квартале Аль-Убайди.

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