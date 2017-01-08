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Установлена личность террориста, протаранившего людей в Иерусалиме
Весь мир

Установлена личность террориста, протаранившего людей в Иерусалиме

Сегодня 16:16
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Установлена личность террориста, протаранившего людей в Иерусалиме

Иерусалим, 8 января. Сотрудники правоохранительных органов выяснили имя террориста, убившего в Иерусалиме четырех и ранившего пятнадцать человек.

Как сообщают СМИ, мужчину звали Фати аль-Канбар, он был жителем одного из районов Иерусалима. Полицейские установили место проживания террориста и проводят обыск. О мотивах его атаки пока говорить сложно, сообщается в прессе, однако власти не исключают, что целью террориста могли быть израильские военнослужащие.

Напомним, мужчина направил свой грузовик на группу пешеходов на прогулочной площадке израильской столицы. В результате столкновения четыре человека погибли. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель грузовика был ликвидирован.

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Алексей Громов
#фати аль-канбар
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