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Багдасарян задержали в Москве за 55 неоплаченных штрафов
Общество

Багдасарян задержали в Москве за 55 неоплаченных штрафов

Сегодня 16:06
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Багдасарян задержали в Москве за 55 неоплаченных штрафов

Москва, 8 января. Гонщицу Мару Багдасарян задержали на Садовом кольце в Москве. Полицейские остановили ее Mercedes для проверки документов накануне, однако выяснилось, что она не оплатила 55 штрафов.

«На имя Багдасарян висят 55 неоплаченных штрафов, по которым сотрудники ГИБДД оформили протокол по статье 20.25 КоАП РФ», — сообщил источник.

Полицейские собирались доставить Багдасарян в отдел полиции, однако она заявила об ухудшении состояния и вызвала скорую. Медики доставили девушку в клинику с предварительным диагнозом состояние после судорожного припадка, сообщает Life.

Напомним, в декабре Мировой суд Москвы попросил прокуратуру лишить водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян по состоянию здоровья.

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