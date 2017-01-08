Жители Запада рассказали, почему больше всего боятся третьей мировой войны

Москва, 8 января. Жители Западной Европы и США больше всего боятся третьей мировой войны.

По данным опроса, проведенного компанией YouGov, большинство американцев ожидают, что это произойдет в ближайшем будущем. Граждане США связывают начало нового глобального вооруженного конфликта с вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, 71% опрошенных британцев и 59% американцев признались в страхах перед Россией.

Более жителей девяти стран, в том числе Франции, Германии, Британии и США убеждены, что войны не удастся избежать. При этом от 15% до 19% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Французы, в свою очередь, испытывают самый сильный страх перед терроризмом. В этом признались 81% опрошенных.

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