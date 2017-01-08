Пожарные в Петербурге спасли из огня семь человек, двух кошек и собаку

Санкт-Петербург, 8 января. Пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга в коммунальной квартире.

По экстренному вызову на место происшествие прибыли несколько пожарных расчетов, четыре автоцистерны и автолестница, горела комната площадью в 20 квадратных метров на улице Псковской. Сотрудники полиции оперативно оцепили близлежащую территорию. Бойцам газодымозащитной службы удалось эвакуировать из огня семь человек, из которых двое оказались детьми, а также домашних питомцев — двух кошек и собаку. Огонь был локализован, возгорание ликвидировано. Причины пожара будет выяснять следствие.

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