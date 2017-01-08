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Мать мальчика, разбившегося на горке в Башкирии, обвинила в его гибели врачей
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    Мать мальчика, разбившегося на горке в Башкирии, обвинила в его гибели врачей

    15:54  8 Января 2017  /обновлено: 18:19  08 Января 2017
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    Мать мальчика, разбившегося на горке в Башкирии, обвинила в его гибели врачей

    Уфа, 8 января. В Башкирии расследуется трагическая гибель пятилетнего мальчика из Давлеканово, разбившего голову во время катания на детской горке и умершего спустя два дня. Мать погибшего утверждает, что осмотревший ее сына хирург отправил мальчика домой, хотя у него были все признаки сотрясения мозга.

    По данным следственных органов, в новогодние праздники маленький ребенок получил травму головы при катании с горки. Сначала его отвезли в городскую больницу, однако потом, когда состояние мальчика ухудшилось, его доставили в республиканскую больницу в Уфе. Ребенок скончался, несмотря на усилия врачей.

    Как передает агентство Башинформ, 3 января мальчик столкнулся на ледяной горке с другими детьми и ударился головой. Родители показали его хирургу в местной больнице, который сделал рентген-снимок головы и не обнаружил следов сотрясения мозга. Вечером мальчик потерял сознание.

    «Мы помчались в приемный покой в больницу за помощью. Пока собирались все специалисты и решали, что предпринять, было упущено драгоценное время. Лишь через два часа было решено везти его в Уфу, причем мне сесть в машину скорой помощи вместе с сыном не разрешили, мы поехали следом», — сообщила его мать.

    По ее словам, у юного пациента в дороге два раза останавливалось сердце. В уфимской больнице у пострадавшего удалили обнаруженную гематому, однако предотвратить трагический исход не удалось.

    Как сообщает газета «Известия», СК РФ проводит проверку по факту гибели ребенка.

    Автор: Ксения Тасманова
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