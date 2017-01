Число погибших при наезде грузовика на толпу в Иерусалиме возросло до четырех человек

Иерусалим, 8 января. Число погибших при наезде грузовика на людей в Иерусалиме возросло до четырех человек.

Как сообщает служба скорой помощи Израиля на официальной странице в Twitter, врачи констатировали смерть четырех лиц в возрасте 20 лет. В результате инцидента пострадали 15 человек. Один из них получил серьезные ранения. Медики диагностировали у четверых ранения средней тяжести. Десять человек получили небольшие травмы.

Напомним, ранее сообщалось о троих погибших и 15 раненых. Грузовик въехал в толпу людей в Иерусалиме недалеко от прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Водитель был ликвидирован. Власти не исключают версию теракта. Целью иерусалимского террориста на грузовике были израильские военные.

4 killed in Jerusalem after truck rams into pedestrians in suspected attack https://t.co/cxbyIRFkUw