На границе с Израилем правительству Сирии сдались 700 боевиков

Дамаск, 8 января. В ходе боевых действий на западе сирийской провинции Дамаск 700 боевиков упорядочили свой статус и присоединились к национальному примирению в селах Бейт Сабер, Бейт Тема, Кафр-Ора и Западная Саса.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксирована процедура сдачи оружия и легализации членов незаконных вооруженных формирований.

Поскольку боевики различных незаконных вооруженных формирований сложили оружие, указанные населенные пункты перешли под контроль Сирийской арабской армии. Процесс примирения в этих населенных пунктах, начавшись несколько дней назад, происходит постепенно. Изначально оружие сложили 200 боевиков, сейчас их количество достигло 700.

Правительственные силы продолжают работать для урегулирования конфликта дипломатическим путем, пытаясь расширить зону прекращения боевых действий. Помимо окрестностей Дамаска, переговоры идут в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.