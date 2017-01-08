Киев замерзает, заваленный снегом, коммунальные службы саботируют уборку

Киев, 8 января. Мороз в минус 21 градус и метель превратили столицу Украины в снежную целину, где замерзают не только бомжи, но и автомобилисты, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Власти пытаются заставить коммунальные службы работать, но те едва успевают очищать несколько центральных улиц, придомовые территории не убираются уже третий день подряд. Автовладельцы сами пытаются расчистить выезд, но это получается далеко не у всех.

«Киевавтодор» обратился к водителям с просьбой вообще не ездить по городу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

«Сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли. Это значительно усложняет очистку дорог. В связи с этим коммунальщики обращаются к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться от поездок по городу, пока будет длиться уборка и обработка улиц, а трафик не станет максимально безопасным», - отмечается в сообщении.

Заметим, что солью в странах Европы и в России дороги уже не посыпают несколько лет.

При этом горожане в социальных сетях пишут, что не видят на улицах уборщиков и техники. «Коммунальщики саботируют уборку, ждут, когда все само растает, а потом спишут деньги, будто потраченные на работу», - полагают киевляне.

Также сообщается, что в столице резко увеличилось число смертей от замерзания – каждый день фиксируются несколько случаев. Всего в Киеве сейчас находится свыше 20 тысяч бездомных, среди которых переселенцы из Донбасса, а также участники АТО, не нашедшие себя в мирной жизни.

Корреспондент ФАН, обходя сегодня город, постоянно натыкался на бездомных у входов в вестибюли метро и в подземных переходах. Также огромное количество бездомных постоянно попрошайничают в центре Киева, на Крещатике. Многие из них рассказывают душераздирающие истории о том, как поверили новому правительству Украины, уехав с территорий, не подчинившихся Киеву после переворота 2014 года. Другие рассказывают о себе как об участниках АТО, которые героически воевали на Восточном фронте, но не получили обещанных за это денег или жилья.

«Мне обещали, что я получу квартиру в Киеве после того, как год отвоюю на Донбассе. Я отвоевал даже больше, с июня 2014 года по декабрь 2015-го. Но ни денег, ни обещанного земельного участка, ни квартиры – ничего не получил. Назад мне дороги нет, я сам из Донецка, меня грохнут там, если узнают, что я против них воевал. И здесь ничего хорошего, живу последний год как бомж, подъедаюсь в благотворительных столовых. Раньше жил в ночлежке, но ее закрыли, приходится спать в переходе. Хорошо, что полицаи не трогают пока, не выгоняют, имеют совесть хоть какую-то», - рассказал корреспонденту ФАН мужчина, назвавшийся Андреем и попросивший не снимать его, потому что ему «страшно и стыдно».