Появились фото с места наезда фуры на толпу в Иерусалиме

Иерусалим, 8 января. В Иерусалиме три человека погибли в результате наезда фуры Mercedes на толпу людей. Первые фото с места теракта уже появились в Сети.

Ранее сообщалось, что жертвами террориста стали три человека, однако количество погибших может возрасти. Кроме того, еще по меньшей мере десять человек получили травмы. Въехавший в толпу людей водитель фуры был уничтожен полицией, его мотивы сейчас выясняются.

Читайте также: Целью иерусалимского террориста на грузовике были израильские военные.

Выберите главное событие 2016 года!