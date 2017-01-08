Целью иерусалимского террориста на грузовике были израильские военные

Иерусалим, 8 января. Наехавший на пешеходов грузовик в Израиле был направлен на военнослужащих.

Как пишет Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря полиции Израиля, в момент происшествия военные только вышли из автобуса, который следовал из одного пункта назначения в другой. Инцидент произошел на набережной в районе Армон ха-Нацив.

Напомним, в воскресенье грузовой автомобиль наехал на толпу людей в Иерусалиме. Полиция отрыла по водителю большегруза огонь. Он был ликвидирован. В результате инцидента пострадало не менее 15 человек, четверо погибли. Правоохранительные органы не исключают, что это был теракт.

Как ранее передавала НСН, 19 декабря грузовик въехал в толпу людей в Берлине. В результате теракта погибли 12 человек,

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