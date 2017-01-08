Россиян не оказалось среди жертв наезда грузовика в Иерусалиме





Иерусалим, 8 января. Информации о российских гражданах среди погибших и пострадавших в результате наезда грузовика на толпу людей в Иерусалиме нет.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, данных о россиянах в консульство РФ в Израиле не поступало. Консульство работает в прежнем режиме.

Напомним, грузовик протаранил толпу людей в Иерусалиме. На данный момент известно о четырех погибших и минимум 15 раненых. Водитель грузовика был ликвидирован. По данным СМИ, наехавший на пешеходов грузовик в Израиле был направлен на военнослужащих.

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