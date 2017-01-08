Афганские военные за сутки уничтожили 45 боевиков ИГИЛ и «Талибана»

Кабул, 8 января. Афганские силовики за минувшие сутки уничтожили 45 боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) и «Талибана» в военных операциях по всей стране.

Как передает телеканал TOLOnews со ссылкой на правоохранительные органы страны, силовики провели 23 военные операции в 16 провинциях государства.

В ходе операций они ликвидировали 45 боевиков. 32 экстремиста получили ранения. Афганские силы безопасности также изъяли боеприпасы террористов. О потерях среди военных не сообщается.

Ранее боевики ИГИЛ похвастались сбитым в Афганистане вертолетом США.

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