Стрельба на ЧЕ по конькобежному спорту в Голландии привела к панике на трибунах

Амстердам, 8 января. Во время Чемпионата Европы по конькобежному спорту произошла стрельба, есть пострадавший.

Выстрелы раздались на парковке стадиона «Тиалф», они вызвали панику на трибунах. Пытаясь сбежать с арены стадиона, зрители создали давку на выходе и на парковке. В результате несколько автомобилей получили повреждения. Также ранение в руку получил владелец одной из компаний-спонсоров частных конькобежных команд, правоохранительные органы считают, что причиной нападения был бизнес пострадавшего. Нападавшему удалось скрыться, пишет Газета.ру, однако полиция уже установила его личность и объявила в розыск.

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